Badminton : Olympia-Aspirant Schäfer scheidet gleich zum EM-Auftakt aus

. Kiew (dpa) Der deutsche Olympia-Aspirant Kai Schäfer (Dortelweil) ist bei der Badminton-Europameisterschaft in Kiew gleich im Auftaktspiel ausgeschieden.

Der 27-Jährige verlor gegen den an Position zwei gesetzten Dänen Anders Antonsen mit 18:21, 14:21. Dagegen konnte der zweifache deutsche Meister Max Weißkirchen (Lüdinghausen), der sich auch noch Hoffnungen auf die Teilnahme an den Olympischen Spiele in Tokio macht, mit 21:8, 21:8 gegen den Belgier Maxime Moreels durchsetzen. Weißkirchen trifft im Ach...

