Triathlon : Offene Worte von Ironman Lange: Schlingerte ziellos herum

Triathlon-Star Patrick Lange hat nach seinen zwei Triumphen auf Hawaii unter Selbstzweifeln und Motivationsproblemen gelitten.

Der zweimalige Ironman-Weltmeister berichtet in seiner Autobiografie, die an diesem Dienstag im Buchhandel erscheint, sogar von „Panikattacken“. „Es prallten zwei Welten aufeinander: der Privatmensch Patrick Lange und der Weltmeister“, schrieb Lange in dem Buch mit dem Titel „Becoming Ironman“. Der 35 Jahre alte Hesse feierte 2017 auf Hawaii seinen er...

