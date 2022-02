ATP-Tennisweltrangliste : Nummer 1 in schwieriger Zeit: Russe Medwedew im Ranking vorn

Daniil Medwedew hat Novak Djokovic nun auch offiziell vom ersten Platz der Tennis-Weltrangliste verdrängt. Dass er wirklich der momentan Beste ist, muss Medwedew jetzt beweisen.

Daniil Medwedew, die neue Nummer eins im Welt-Tennis, begann seine Regentschaft mit einer Friedensbotschaft. Bevor Medwedew am Montag auch ganz offiziell nachlesen konnte, dass er nun die Herren-Weltrangliste anführt, warb der Russe im Namen aller Kinder und ihrer Träume um Frieden in der Welt und zwischen Ländern. Die russische Invasion in der Ukraine...

