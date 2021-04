Basketball-Europameisterschaft : Nowitzki zieht Lose: Schwere EM-Gruppe für DBB-Team

Dirk Nowitzki hat den deutschen Basketballern für die EM 2022 eine schwere Vorrundengruppe in Köln beschert.

Berlin | Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in der ersten Turnierphase auf Europameister Slowenien, die Medaillenkandidaten Frankreich und Litauen sowie Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab in Berlin die Auslosung, bei der auch Nowitzki als EM-Botschafter Lose zog. Die weiteren drei Vorrundengruppen des Kontinentalturniers finden in Tschechi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.