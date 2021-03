Nordische Kombination : Norweger Riiber gewinnt zum dritten Mal den Gesamtweltcup

Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat zum dritten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup der Nordischen Kombinierer gewonnen.

Klingenthal | Der 23 alte Gelb-Träger setzte sich in Klingenthal nach einem Großschanzensprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf vor dem Japaner Akito Watabe durch und holte im ersten Rennen nach der WM in Oberstdorf seinen achten Saisonsieg. Mit 1040 Punkten und nur noch einem verbleibenden Einzel am folgenden Tag ist Riiber nun endgültig nicht mehr von der Sp...

