NHL : Nico Sturm mit Torvorlage bei fünftem Colorado-Sieg in Serie

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm bleibt mit den Colorado Avalanche in der NHL auf Erfolgskurs. D

as derzeit beste Team der nordamerikanischen Profiliga gewann sein Auswärtsspiel bei den Winnipeg Jets mit 5:4 (1:2, 2:0, 1:2) nach Verlängerung und fuhr seinen fünften Erfolg nacheinander an. Sturm war am 3:2-Führungstreffer Colorados im zweiten Drittel direkt beteiligt. Für den 26 Jahre alten Stürmer war es die zehnte Torvorlage in dieser Saison. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.