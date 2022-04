NHL : Nico Sturm gewinnt mit Colorado bei Draisaitls Oilers

Nico Sturm hat mit den Colorado Avalanche das Duell zweier deutscher NHL-Stürmer gegen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers für sich entschieden.

Colorado siegte in Edmonton mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1) nach Penaltyschießen und fuhr in der nordamerikanischen Eishockey-Liga den sechsten Sieg nacheinander ein. Die Oilers waren zu Beginn des dritten Drittels in Führung gegangen, den Gästen gelang fünf Minuten vor Drittelende der Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung sorgte beim Penaltyschießen Nat...

