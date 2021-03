Eiskunstlauf-WM : „Nicht aufgegeben“: Eisläuferin Schott holt Olympia-Ticket

Mit einer Energieleistung in der Kür hat die Oberstdorferin Nicole Schott bei der Eiskunstlauf-WM einen Olympia-Startplatz gesichert. Dies können auch noch Katharina Müller und Tim Dieck schaffen.

Stockholm | Nicole Schott reckte beide Fäuste erleichtert in die Luft. Mit einer starken Kür bei der Eiskunstlauf-WM in Stockholm konnte die 24 Jahre alte fünfmalige Deutsche Meisterin noch auf den 18. Platz vorrücken. Damit sicherte sie für die Deutsche Eislauf-Union einen Olympia-Startplatz bei den Winterspielen 2022 in Peking. „Ich bin zufrieden, habe gekäm...

