Eishockey-Profiliga : NHL-Playoffs: Sturms Wild stehen vor dem Aus

Eishockey-Profi Nico Sturm droht mit den Minnesota Wild früh aus den Playoffs der nordamerikanischen NHL auszuscheiden.

Saint Paul | Das 0:4 im Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights sorgte dafür, dass Minnesota in der Best-of-Seven-Serie mittlerweile mit 1:3 zurückliegt. Sollten die Knights noch ein weiteres Spiel gewinnen, stünden sie in der zweiten Runde. Mitentscheidend war einmal mehr die Leistung ihres Schlussmanns Marc-André Fleury, der in den bisherigen Aufeinandertref...

