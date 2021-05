Eishockey : NHL-Playoffs: Avalanche mit Gala-Vorstellung gegen Vegas

Zum ersten Mal in der Playoff-Geschichte der Colorado Avalanche erzielten die Spieler mindestens fünf Tore in vier aufeinanderfolgenden Partien. Auch Torwart Grubauer zeigte eine ordentliche Leistung.

Denver | Eishockey-Torwart Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche sind mit einem Ausrufezeichen in das Halbfinale der Western Conference der nordamerikanischen NHL gestartet. Das Team aus Denver schlug die Vegas Golden Knights in Spiel eins der Best-of-Seven-Serie mit 7:1. Zum ersten Mal in Colorados Playoff-Historie erzielten die Spieler mindestens fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.