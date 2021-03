Eishockey : NHL: Edmonton Oilers und Colorado Avalanche holen Siege

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit einer Vorlage zum entscheidenden Treffer in der Verlängerung großen Anteil am 3:2 der Edmonton Oilers gegen die Toronto Maple Leafs gehabt.

Toronto | Draisaitl spielte beim Treffer von Darnell Nurse 17 Sekunden nach dem Beginn den vorletzten Pass zum dritten Tor gegen den Tabellenführer der Kanada-Division in der NHL. „Die Punkte nehmen wir mit, aber es gibt noch Arbeit in unserem Spiel. Es sind noch 20 Spiele, wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte Trainer Dave Tippett am Montagabend (Ortszeit...

