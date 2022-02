American Football : NFL will Trainer-Vielfalt stärken - Flores-Anwälte: PR-Gag

Die NFL hat auf die Rassismus-Vorwürfe des Trainers Brian Flores reagiert und Verbesserungen in der nordamerikanischen Football-Profiliga angekündigt.

Die Ergebnisse der Bemühungen hin zu mehr Diversität seien in Bezug auf die Trainer „inakzeptabel“, schrieb NFL-Commissioner Roger Goodell an die Teams. Über das Schreiben berichteten mehrere US-Medien. Goodell kündigte an, dass die Maßnahmen und Richtlinien von externen Experten überprüft und neu bewertet werden. „Wir sehen den Bedarf, die Erfahrungen...

