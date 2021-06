Eishockey : New York Islanders gleichen in NHL-Playoffs gegen Boston aus

Im NHL-Viertelfinale zwischen den New York Islanders und den Boston Bruins ist wieder alles offen.

Uniondale | Im vierten Playoff-Spiel in der nordamerikanischen Eishockey-Liga glichen die Islanders mit einem 4:1-Sieg zum 2:2 in der Serie aus. Für das Weiterkommen sind vier Erfolge nötig. Nachdem David Krejci die Bruins im zweiten Drittel in Führung gebracht hatte, glich Kyle Palmieri aus. Topscorer Mathew Barzal traf zum wegweisenden 2:1 in der 54. Minute....

