NFL  : Neuer Cheftrainer für Tom Brady - Arians geht

Vor zwei Jahren gewann er mit den Buccaneers den Super Bowl, nun hat Cheftrainer Bruce Arians seinen sofortigen Rücktritt verkündet. Sein Nachfolger ist schon bekannt.

Tom Brady hat in der kommenden NFL-Saison einen neuen Cheftrainer bei den Tampa Bay Buccaneers. Bruce Arians hört in einem ungewöhnlichen Schritt nach drei Jahren in Florida mit sofortiger Wirkung auf und übergibt die Position an seinen elf Jahre jüngeren Kollegen Todd Bowles. Eine Nachfolgeregelung sei ihm immer wichtig gewesen, sagte der 69 Jahre al...

