Basketball : NBA-Playoffs: Lakers kassieren Ausgleich gegen Phoenix

Los Angeles | Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers in den NBA-Playoffs die Führung gegen die Phoenix Suns wieder eingebüßt. Der Titelverteidiger kassierte daheim mit dem 92:100 (50:54) den 2:2-Ausgleich in der Serie über maximal sieben Spiele. Wer zwei weitere Partien gewinnt, steht in der nächsten Runde. Die Suns bauten i...

