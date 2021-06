Basketball-Profiliga : NBA-Playoffs: Heimpleite für Kleber und Dallas

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks haben den vorzeitigen Einzug in das Halbfinale der Western Conference in der nordamerikanischen Profiliga verpasst.

Dallas | In Spiel sechs unterlagen die Texaner daheim den Los Angeles Clippers mit 97:104. Somit konnte noch keine Heimmannschaft in dieser Best-of-Seven-Serie ein Spiel für sich entscheiden. Dies gab es in der Geschichte der NBA bislang noch nie. Überragender Kawhi Leonard Einen großen Anteil daran, dass die Clippers das Entscheidungsspiel in Los Ang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.