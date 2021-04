Basketball : NBA: Lakers gewinnen in Charlotte

Angeführt von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers ihre Auswärtsreise in der NBA mit einem Sieg beendet.

Charlotte | Der Titelverteidiger gewann in Charlotte bei den Hornets von Team-Besitzer Michael Jordan 101:93 und damit vier der zuletzt sieben Partien in fremder Halle. Schröder spielte von allen Lakers-Profis am längsten und kam auf 19 Punkte, vier Rebounds und sechs Vorlagen. „Er ist ein Wettkämpfer und will alles tun, um Spiele zu gewinnen“, lobte Trainer F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.