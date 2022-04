CS:GO-Turnier : NaVi holt Gruppensieg in der ESL Pro League

Mit dem Sieg in Gruppe D von Navi endet die Gruppenphase der ESL Pro League (EPL) nach knapp vier Wochen. Das ukrainische Counter-Strike Team zeigte sich in der EPL mal wieder von ihrer besten Seite. Fünf von fünf Gruppenspielen konnte NaVi gewinnen und verlor dabei nur eine einzige Karte.

„Wir haben nicht wirklich Angst vor irgendeinem Team, auf das wir in den Playoffs treffen könnten, aber bei NiP und Players werden wir auf jeden Fall aufpassen müssen“, sagte NaVi-Spieler Ilya „Perfecto“ Zalutskiy im Interview nach dem Spiel. „Ich will mich an der Stelle nochmal bei den Fans bedanken für den ganzen Support den wir bekommen.“ NaVi brach...

