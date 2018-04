7er Rugby : Nationalteam verpasst Sevens World Series erneut knapp

Das deutsche Siebener-Rugby-Nationalteam hat die Qualifikation zur Sevens World Series erneut knapp verpasst. Im Endspiel des Ausscheidungsturniers in Hongkong unterlag die Auswahl von Bundestrainer Vuyo Zangqa Japan in der Nachspielzeit mit 14:19.

von dpa

08. April 2018, 14:18 Uhr

Damit startet der Olympia-Vierte aus Japan in der nächsten Saison in der Serie der besten Siebener-Mannschaften der Welt. Auch im vorigen Jahr war die DRV-VII-Auswahl in der Qualifikation knapp gescheitert, damals gegen Spanien.

«Ziel erneut ganz knapp verpasst! Die Enttäuschung im gesamten Team ist natürlich unfassbar groß», sagte DRV-Sportdirektor Manuel Wilhelm. «Aber es bleibt festzuhalten: Wir haben als Mannschaft wieder Fortschritte gemacht.» Der Fokus liege nun darauf, über die Europameisterschafts-Serie erneut die Qualifikation für das Ausscheidungsturnier in Hongkong anzustreben.