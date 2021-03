NHL : Nationalspieler Michaelis nicht im aktiven Canucks-Kader

Eishockey-Nationalspieler Marc Michaelis hat seinen Platz im aktiven Kader der Vancouver Canucks vorerst wieder verloren.

Ottawa | Das NHL-Team gab am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Auswärtsspiel gegen die Ottawa Senators bekannt, dass Michaelis wieder dem sogenannten Taxi Squad angehört. Spieler dort sind in dieser Saison die Reserve, falls eine Mannschaft von vielen Ausfällen, etwa durch Corona, betroffen sind. Der 25 Jahre alte Mannheimer war zuletzt in sechs NHL-Partien einge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.