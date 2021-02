Australian Open : Nächster Tennis-Superstar? - Osakas faszinierender Aufstieg

Naomi Osaka weiß, wie man große Titel gewinnt. Viermal stand sie im Finale eines Grand-Slam-Turniers, viermal gewann sie. So wie in Melbourne gegen Jennifer Brady. Sie hat Star-Potenzial. Das Größte, was sie noch erreichen könne? Osaka überrascht mit ihrer Antwort.

Melbourne | Wann Naomi Osaka die Frage nach dem schweren Erbe von Serena Williams einmal anders beantworten wird, weiß wohl niemand. Ob sich mit ihrem Australian-Open-Triumph etwas daran verändert habe, dass die 39-Jährige für sie das Gesicht des Damen-Tennis se...

