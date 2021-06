ATP-Rasenturnier auf Mallorca : Nächster Rückschlag für österreichischen Tennisprofi Thiem

US-Open-Sieger Dominic Thiem hat in seinem durchwachsenen Tennis-Jahr den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen.

Santa Ponça | In der Vorbereitung auf Wimbledon gab der 27 Jahre alte Österreicher in seinem Auftaktspiel beim ATP-Rasenturnier auf Mallorca aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk auf. Thiem führte gegen den Franzosen Adrian Mannarino 5:2, als er sich entschied, nicht mehr weiterzuspielen. Der Weltranglisten-Fünfte hatte sich bereits angekündigt, auf se...

