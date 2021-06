French Open : Nadal in Paris an seinem 35. Geburtstag weiter

Topfavorit Rafael Nadal hat bei den French Open der Tennisprofis an seinem 35.

Paris | Geburtstag die dritte Runde erreicht. Der Spanier gewann am späten Donnerstagabend in Paris gegen den Franzosen Richard Gasquet mit 6:0, 7:5, 6:2 und nimmt damit weiter Kurs auf seinen 14. Titel beim Sandplatz-Klassiker in der französischen Hauptstadt. Nadal bekommt es jetzt mit dem Briten Cameron Norrie zu tun. Gasquet ist als letzter Franzose in ...

