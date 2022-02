Tennis : Nadal besiegt neuen Weltranglistenersten Medwedew

Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal hat den neuen Weltranglistenersten Daniil Medwedew aus Russland bezwungen und damit seine Siegesserie im Jahr 2022 fortgesetzt.

Im Halbfinale des ATP-Turniers von Acapulco setzte sich der 35 Jahre alte Spanier mit 6:3, 6:3 durch und entschied damit auch die Neuauflage des Australian-Open-Endspiels für sich. Ende Januar hatte Nadal das Finale von Melbourne in fünf umkämpften Sätzen gewonnen und damit seinen 21. Grand-Slam-Titel erobert. Nadal ist in diesem Tennis-Kalenderjahr no...

