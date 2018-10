Sportbetrug : NADA-Chefin: «Vertrauen in die Anti-Doping-Arbeit verloren»

Die Vorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur ist besorgt um die Akzeptanz und Wirksamkeit des Kampfes gegen den Sportbetrug.

von dpa

24. Oktober 2018, 15:12 Uhr

«Das Vertrauen in die weltweiten Anti-Doping-Aktivitäten ist durch die vielen Negativschlagzeilen über und nach dem Doping-Skandal in Russland verloren gegangen», sagte die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann auf einem Workshop in Bonn. Das staatliche Doping in Russland und dessen stark kritisierte Aufarbeitung habe verdeutlicht: «Wir stehen vor der großen Aufgabe, die Antidoping-Arbeit weltweit auf einen Stand zu bringen, der den sauberen Athleten gerecht wird.»

Wie Gotzmann kritisiert auch ihr Schweizer Kollege Matthias Kamber die Welt-Anti-Doping-Agentur, die mit der Wiederzulassung der russischen Anti-Doping-Agentur ohne Erfüllung aller Bedingungen für Entrüstung gesorgt hatte. «Das Vertrauen der nationalen Agenturen in die WADA und das Internationale Olympische Komitee ist am Boden», sagte er und forderte eine Reform der Weltorganisation: «Es braucht die WADA, aber nicht diese.»