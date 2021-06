ATP-Turnier : Nach Stuttgart-Aus: Hanfmann glaubt nicht an Olympia-Chance

Tennisprofi Yannick Hanfmann rechnet nach seinem Achtelfinal-Aus beim Rasenturnier in Stuttgart nicht mehr mit einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio.

Stuttgart | „Der Traum ist für mich, glaube ich, ausgeträumt“, sagte der Karlsruher am Donnerstag nach seinem 6:7 (9:11), 2:6 gegen den favorisierten Franzosen Ugo Humbert. „Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, mit meiner Niederlage heute hat sich das erledigt“, erklärte der 29-Jährige und meinte mit Blick auf Routinier Philipp Kohlschreiber: „Hätte ic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.