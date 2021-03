ATP-Turnier : Nach Nadal und Federer: Auch Djokovic fehlt in Miami

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-Series-Turnier in Miami in der kommenden Woche abgesagt.

Miami | „Mit all den Einschränkungen muss ich eine Balance finden zwischen meiner Zeit auf der Tour und zu Hause“, schrieb der 33 Jahre alte Australian-Open-Sieger aus Serbien in den sozialen Netzwerken. Zuvor hatte bereits der Spanier Rafael Nadal für die Hartplatz-Veranstaltung vom 24. März bis 4. April im US-Bundesstaat Florida abgesagt. Auch der Österreic...

