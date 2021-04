Start in Portimao : Nach langer Leidenszeit: Motorrad-Star Marquez gibt Comeback

Der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Marquez kehrt nach langer Verletzungspause in der kommenden Woche in den Grand-Prix-Zirkus zurück.

Portimão | Der 28-jährige Spanier erhielt von den Ärzten grünes Licht für sein Comeback. „Ich bin sehr glücklich! Es waren 9 schwierige Monate mit Momenten von Unsicherheiten und Höhen und Tiefen, und jetzt kann ich meine Leidenschaft wieder genießen! Bis nächste Woche in Portimao“, schrieb Marquez auf Twitter. Am 18. April steigt auf dem Algarve International C...

