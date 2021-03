Basketballturnier : Nach Coronafällen: Aus für College-Team VCU Rams

Wegen mehrerer Corona-Fälle hat ein Basketball-Team beim prestigeträchtigen US-College-Finalturnier zurückziehen müssen.

Richmond | Die Partie der VCU Rams bei der sogenannten March Madness gegen Oregon wurde drei Stunden vor geplantem Beginn abgesagt, wie die Universitäts-Organisation NCAA mitteilte. Oregon zog kampflos in die nächste Runde ein. Am Finalturnier um die Collegemeisterschaft nehmen 68 Teams teil. In den 48 Stunden vor der Auftaktpartie seien mehrere VCU-Spieler p...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.