Weltcup : Nach Blackout: Biathlet Kühn in Nove Mesto vor neuer Chance

Nach seinem viel diskutierten Rennabbruch beim ersten Teil des Biathlon-Weltcups in Nove Mesto will Johannes Kühn nun zeigen, dass er es besser kann.

Biathlon Nove Mesto | Und seine Teamkollegen unterstützen den 29-Jährigen vor dem Sprint am Donnerstag (17.30 Uhr/ZDF Und Eurosport). „Wir brauchen Johannes“, sagte Olympiasieger Arnd Peiffer, der in der Vorwoche in Tschechien den Staffelsieg und Rang drei im Sprint feiern konnte. Kühn sei das größten Lauftalent im deutschen Team, müsse aber endlich Konstanz beim Schießen ...

