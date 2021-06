ATP-Turnier : Nach Aus gegen Federer: Koepfer spielt in Stuttgart

Mit dem Weltranglisten-14.

Stuttgart | Denis Shapovalov und Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer als bestem deutschen Teilnehmer startet in Stuttgart die Tennis-Rasensaison. Der Schwarzwälder ist nach seiner knapp verpassten Überraschung bei den French Open in Paris gegen Topstar Roger Federer beim am 8. Juni beginnenden MercedesCup einer von mindestens vier deutschen Startern. In der e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.