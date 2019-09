Nach Horror-Unfall : Verunglückter Formel-2-Fahrer Correa wird verlegt

Lüttich (dpa) - Der schwer verunglückte Nachwuchsrennfahrer Juan Manuel Correa wird aus Belgien auf eine Spezial-Intensivstation nach Großbritannien verlegt. Darüber wurde auf der Internetseite des 20 Jahre alten Amerikaners informiert.

Avatar_shz von dpa

04. September 2019, 10:52 Uhr

Correa soll seine Reha demnach unter der Aufsicht von Spezialisten fortsetzen. Gemeinsam mit seiner Familie dankte das Motorsport-Talent zugleich den Mitarbeitern der Klinik in Lüttich, in der er in den Tagen nach dem tragischen Unfall behandelt worden war.

Correa hatte sich am Sonntag einer vierstündigen Operation unterziehen müssen, um Brüche an beiden Beinen behandeln zu lassen. Er war bei dem Horror-Crash auf der Rennstrecke in Spa-Francorchamps am Samstag mit voller Geschwindigkeit in den querstehenden Wagen des Franzosen Anthoine Hubert gerast. Der 22-jährige Hubert starb an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Correa hatte keine Chance auszuweichen.