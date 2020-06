Nach Corona-Pause : Motorrad-WM mit 13 Europa-Rennen startet am 19. Juli

Die Motorrad-WM startet am 19. Juli in Jerez de la Frontera/Spanien. Das gab der Rechte-Inhaber Dorna Sports bekannt. 13 Rennen werden bis zum 15. November ausgetragen, darunter sind fünf Doppelrennen an jeweils einem Ort.

11. Juni 2020, 15:04 Uhr

Ob danach noch Rennen in Übersee (USA, Argentinien, Thailand, Malaysia) hinzukommen, ist unklar. Bis Ende Juli soll eine Entscheidung fallen. Aus jetziger Sicht werden die Europa-Rennen ohne Zuschauer ausgetragen. Das kann sich bei Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in den jeweiligen Ländern aber ändern.

Doppelveranstaltungen wird es in Jerez (19. und 26. Juli), Spielberg/Österreich (16. und 23. August), Misano/Italien (13. und 20. September), Aragon/Spanien (18. und 25. Oktober) und Valencia (8. und 15. Oktober) geben. Hinzu kommen Rennen in Brünn/Tschechien (9. August), Barcelona (27. September) und Le Mans/Frankreich (11. Oktober). Der Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal im Erzgebirge gehört wie geplant nicht zum diesjährigen Rennkalender.

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat in diesem Jahr noch kein MotoGP-Rennen stattgefunden. Lediglich die kleinen Klassen Moto2 und Moto3 konnten ihre Auftaktrennen im März in Katar austragen.