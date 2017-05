Brust- und Rückenverletzungen : MotoGP-Star Valentino Rossi nach Unfall im Krankenhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Manuel Bruque 1 von 1

Nach Angaben seines Arbeitgebers Yamaha zog sich der 38 Jahre alte Italiener Verletzungen im Brust- und Rückenbereich sowie leichte Leber- und Nierenläsionen zu. Gebrochen sei aber nichts. Der Unfall hatte sich am Donnerstagabend auf der Motocross-Piste Cavallara in Mondavio bei Pesaro ereignet.

Wie Yamaha mitteilte, habe der italienische Superstar die Nacht im Krankenhaus «Ospedale Infermi» in Rimini gut überstanden. Die Schmerzen seien weniger geworden, es habe keine Komplikationen gegeben. Rossi soll weitere Routine-Tests durchlaufen.

Schon beim MotoGP-WM-Lauf am vergangenen Wochenende in Le Mans war es für Rossi nicht gut gelaufen. Im Duell mit seinem spanischen Teamkollegen Maverick Viñales war er wenige Meter vor dem Ziel gestürzt und hatte daher die Führung in der Gesamtwertung an seinen Konkurrenten verloren. Ob Rossi beim nächsten Rennen im italienischen Mugello am ersten Juni-Wochenende teilnehmen kann, ist derzeit noch unklar.

Mitteilung Yamaha

Mitteilung Yamaha vom Freitag

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 14:12 Uhr