Rennen in Baku : Mick Schumacher vor zweitem Formel-2-Einsatz: «Alles bereit»

Mick Schumacher geht optimistisch in sein zweites Rennwochenende in der Formel 2. «Alles bereit für Baku», schrieb der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bei Instagram und postete auch ein Foto der Streckenbegehung.

von dpa

25. April 2019, 09:14 Uhr

Für den 20-Jährigen vom italienischen Prema-Rennstall stehen am Freitag in der Hauptstadt Aserbaidschans zunächst Training und Qualifying auf dem Programm, am Samstag und Sonntag folgt jeweils ein Rennen. «Baku ist eine besondere Rennstrecke», sagte Schumacher dem Kölner «Express». Er fühle sich jedoch gut gerüstet: «Ich habe mich mit meinem Prema-Team im Simulator ausführlich darauf vorbereitet.»

Bei seinem ersten Einsatz in der Formel 2 hatte es Schumacher zum Auftakt in der höchsten Nachwuchsklasse in Bahrain Anfang des Monats zweimal direkt in die Punkte geschaffte. Auf dem Wüstenkurs in Sakhir belegte er die Ränge acht und sechs. Anschließend durfte er bei den Testfahrten der Formel 1 erstmals auch den aktuellen Ferrari steuern.