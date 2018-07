Rennen in Spa : Mick Schumacher gewinnt erstes Formel-3-Rennen

Mick Schumacher hat ausgerechnet in Spa-Francorchamps sein erstes Formel-3-Rennen gewonnen.

von dpa

28. Juli 2018, 12:31 Uhr

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte auf dem Ardennen-Kurs seinen Premierensieg in der Nachwuchsklasse vor seinen Prema-Teamkollegen Robert Shwartzman und Marcus Armstrong.

Die Strecke in Belgien hat eine ganze besondere Bedeutung für die Schumachers: Vater Michael fuhr hier am 25. August 1991 sein erstes Formel-1-Rennen, ein Jahr später feierte er auf dem nassen Kurs seinen ersten Sieg. «Es ist ein tolles Gefühl, in Spa zu gewinnen», sagte Mick Schumacher, der nun ebenfalls auf feuchter Strecke gewann.