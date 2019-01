Nachwuchs-Akademie : Mick Schumacher bekommt Ferrari-Vertrag

Ferrari hat Rennfahrer Mick Schumacher für seine Nachwuchs-Akademie verpflichtet. Der Sohn von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher habe einen Vertrag unterschrieben und werde vor der neuen Motorsport-Saison an einem Testprogramm teilnehmen, teilte der Autobauer mit.

von dpa

20. Januar 2019, 07:19 Uhr

Der 19 Jahre alte Mick Schumacher hatte in der Vorsaison die Formel-3-Europameisterschaft gewonnen. In diesem Jahr steigt er in die Formel 2 auf und fährt dort weiter für den Prema-Rennstall. Vater Michael hatte einst fünf seiner sieben Titel im Ferrari-Cockpit gewonnen und gilt in Italien bis heute als Ikone der Scuderia.

«Ich bin überglücklich, dass Ferrari eine Partnerschaft mit mir eingegangen ist und dass meine Zukunft im Motorsport als Teil der Ferrari Driver Academy und auch der Scuderia-Ferrari-Familie rot sein wird», ließ Mick Schumacher über sein Management übermitteln. Er wolle auf diesem Weg seinen Traum von einem Aufstieg in die Formel 1 verwirklichen. «Es ist offensichtlich, dass Ferrari seit meiner Geburt einen großen Platz in meinem Herzen und auch in den Herzen unserer Familie hat, deshalb freue ich mich auch auf persönlicher Ebene über diesen Schritt», wurde Schumacher zitiert.

Der neue Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagte: «Für jemanden wie mich, der ihn seit der Geburt kennt, gibt es keinen Zweifel, dass Micks Aufnahme bei Ferrari eine besondere emotionale Bedeutung hat.» Der Rennstall habe den Schumacher-Sohn aber wegen seines Talents und seiner menschlichen und fahrerischen Qualitäten ausgewählt.

Auch Formel-1-Pilot Sebastian Vettel freute sich über Schumacher als Neuzugang der Ferrari-Nachwuchs-Akademie. «Es ist schön, und für ihn ist es natürlich großartig», sagte Vettel am Rande der Motorsportveranstaltung Race of Champions der Deutschen Presse-Agentur in Mexiko-Stadt. Dem derzeitigen Formel-2-Piloten Schumacher müsse am Anfang aber noch etwas Zeit gegeben werden. «Es sollte nicht zu viel erwartet werden, gerade am Anfang, weil die Formel doch sehr komplex ist», sagte Vettel.

«Hoffen wir, dass er dann lange treu bleibt und mit mir gemeinsam fährt», sagte Vettel. «Oder wenn ich das Lenkrad mal an den Nagel hänge, können wir ja direkt abklatschen.» Schumacher sagte in Mexiko: «Ich bin sehr froh, dass es jetzt offiziell ist und ich als Ferrari-Akademie-Fahrer hier stehen darf.»