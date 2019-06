Klasse Moto3 : Italiener Arbolino gewinnt WM-Rennen in Assen 

Der italienische Motorradpilot Tony Arbolino hat beim Großen Preis der Niederlande in Assen das Rennen in der Moto3-Klasse gewonnen.

von dpa

30. Juni 2019, 12:24 Uhr

In einer spannenden Konkurrenz mit zahlreichen Führungswechseln verwies der 18 Jahre alte Honda-Pilot seinen Landsmann Lorenzo Dalla Porta und den Tschechen Jakub Kornfeil auf die Plätze zwei und drei. Der Spanier Arón Canet musste sich mit dem zwölften Rang begnügen, behauptete aber dennoch die Gesamtführung nach acht WM-Läufen vor Dalla Porta. Deutsche Fahrer waren in dieser Klasse nicht am Start.