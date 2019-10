Rennkalender : Formel E am 21. Juni 2020 wieder in Berlin

Die vollelektrische Rennserie Formel E ist am 21. Juni 2020 wieder in Berlin zu Gast. Das geht aus dem endgültigen Rennkalender für das nächste Jahr hervor, den der Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobil-Verbandes FIA beschloss.

04. Oktober 2019, 21:33 Uhr

Die Formel E macht zum sechsten Mal Station in Berlin. Die deutsche Hauptstadt ist als einzige Stadt seit der Premierensaison 2014/2015 stets Austragungsort für die Elektroflitzer. Die neue Saison beginnt am 22. November 2019 in Saudi-Arabien. Insgesamt stehen 14 Rennen in zwölf Städten auf dem Programm. Das Saisonfinale ist für den 26. Juli 2020 in London geplant.