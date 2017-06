DTM in Budapest : Audi-Doppelerfolg bei DTM: Rast gewinnt vor Ekström

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Der DTM-Neuling aus Minden setzte sich auf dem Hungaroring vor dem Markenkollegen und zweifachen DTM-Champion Mattias Ekström aus Schweden durch, der für einen Doppelerfolg der Ingolstädter sorgte. Dritter wurde der belgische BMW-Fahrer Maxime Martin. Mit seinem ersten DTM-Erfolg übernahm Rast die Führung in der Gesamtwertung vom Mercedes-Rivalen Lucas Auer aus Österreich, der in Ungarn in beiden Rennen des Wochenendes ohne Punkte blieb. Titelverteidiger Marco Wittmann aus Fürth schied in der letzten Runde auf Rang sechs liegend aus.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 16:32 Uhr