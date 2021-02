Australian Open : Mona Barthel als letzte deutsche Tennisspielerin raus

Mona Barthel ist bei den Australian Open als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden.

Melbourne | Die 30-Jährige aus Neumünster verlor am Donnerstag in Melbourne ihre Zweitrunden-Partie gegen die an Nummer 25 gesetzte Tschechin Karolina Muchova mit 4:6, 1:6. Zuvor waren beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison Angelique Kerber, Laura Siegemund u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.