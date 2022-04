Weitere-sportarten : Mitmach-Sport jetzt auch auf Ukrainisch

Hampelsprünge machen, im Krebsgang laufen oder einfach nur durch die Gegend zappeln. Übungen wie diese und noch viele mehr sind auf dem Youtube-Kanal des bekannten Basketball-Vereins Alba Berlin zu sehen. Dort zeigen dir Erwachsene Übungen, bei denen du ganz einfach zu Hause mitmachen kannst. Das Ganze gibt es seit etwa anderthalb Jahren und heißt „Sport macht Spaß“.

Weil so viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, hat der Verein sich aber etwas überlegt: Von nun an werden die Übungen auch auf Ukrainisch gezeigt. Das berichtete der Verein am Dienstag....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.