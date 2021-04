EM-Neuling : Missgeschick für Turnerin Malewski: Kleiner Zeh ausgekugelt

Die Chemnitzerin Emma Malewski ist mit einem Missgeschick in ihre EM-Premiere gestartet.

Münchenstein | Die 16-Jährige hat sich zum Auftakt der Turn-Europameisterschaften in Basel gleich an ihrem ersten Gerät den kleinen Zeh ausgekugelt. Das sei ihr beim ersten Element am Stufenbarren passiert, berichtete Cheftrainerin Ulla Koch anschließend. „Sie hat dann super ihre Übung weitergeturnt und den Abgang dann auch in den Stand, zwar ein bisschen tief, a...

