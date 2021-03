ATP-Turnier : Mischa Zverev im Hauptfeld bei Tennis-Turnier in Miami

Mischa Zverev hat als einziger deutscher Tennis-Profi in der Qualifikation beim Turnier in Miami die Hauptrunde erreicht.

Miami | Der ältere Bruder von Alexander Zverev bezwang in der zweiten Quali-Runde den Italiener Matteo Viola mit 6:7 (5:7), 6:4, 6:1. Cederic-Marcel Stebe und Daniel Altmaier waren in der ersten Runde der Hartplatzveranstaltung in Florida ausgeschieden, auch Anna-Lena Friedsam bei den Frauen kam nicht weiter. Laura Siegemund erreichte am Dienstag bereit...

