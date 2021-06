Leichtathletik : Mihambo siegt ohne Glanz - Hartings nächster Absturz

1-8-3 - so lautet die Medaillenbilanz der deutschen Leichtathleten bei den Olympischen 2008, 2012 und 2016. Die Meisterschaften von Braunschweig geben wenig Hoffnung auf eine reichhaltige Ausbeute in Tokio. Ein Gold-Gewinner von Rio stürzt immer weiter ab.

Braunschweig | Malaika Mihambo zeigte an der regennassen Sandgrube ein etwas mühsames Lächeln. Auch die Weitsprung-Weltmeisterin und schon gar nicht die Olympiasieger Christoph Harting und Thomas Röhler konnten die düsteren Aussichten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für Tokio aufhellen. Die Meisterschaften am Wochenende in Braunschweig haben deutlich gezei...

