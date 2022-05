Formel 1 : Mick Schumacher hofft auf Zukunft für Monaco-Rennen

Wie geht es weiter mit dem Grand-Prix-Klassiker in Monaco? Einen neuen Vertrag gibt es noch nicht. Für Mick Schumacher ist klar: Formel 1 und Monte Carlo - das muss bleiben.

Mick Schumacher hat sich unmittelbar vor dem Formel-1-Rennen in Monaco für den Verbleib des Klassikers im Kalender stark gemacht. Derzeit ist die Zukunft des Großen Preis im Fürstentum noch offen. Der Vertrag endet in dieser Saison. Einen neuen gibt es noch nicht. Dafür aber internationale hochkarätige Konkurrenz um einen Platz in der Formel-1-Weltmei...

