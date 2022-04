Formel 1 : Mick Schumacher hat erste WM-Punkte im Blick: „Glaube daran“

Nach seinem schweren Unfall steigt Mick Schumacher wieder ins Cockpit. In Australien will der Formel-1-Fahrer erstmals punkten. Wie das geht, hat sein starker Teamkollege schon gezeigt.

Den steigenden Druck lächelt Mick Schumacher einfach weg. Weder sein heftiger Crash zuletzt in Saudi-Arabien noch das harte Teamduell mit dem derzeit überlegenen Kevin Magnussen lassen den 23-Jährigen vor seiner Rückkehr in den Haas-Rennwagen an sich selbst zweifeln. „Die Erwartungen sind hoch, diese Woche in den Punkten zu sein. Ich glaube daran, das...

