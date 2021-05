Bora-hansgrohe-Profi : „Mental blockiert“: Kämna pausiert und verzichtet auf Tour

Radprofi Lennard Kämna wird vorerst eine Pause einlegen und aller Voraussicht nach auch nicht an der Tour de France teilnehmen.

Raubling | Das teilte sein Team Bora-hansgrohe mit und gab zugleich die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 24 Jahre alten Kämna mit. „Nach langer Überlegung und in intensiver Absprache mit meinem Trainer und dem Team habe ich mich entschieden, an der Tour de France in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht teilzunehmen. Die Entscheidung ist mir sehr schwe...

