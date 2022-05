BBL : Meister Alba Berlin startet mit Sieg in Playoff-Halbfinale

Der deutsche Meister Alba Berlin ist mit seinem Sieg in die Halbfinale-Serie der Basketball-Bundesliga gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gestartet.

Die Hauptstädter siegten in einer intensiven und spannenden Partie mit 89:84 (45:43) und führen in der Best-of-Five-Serie 1:0. Beste Alba-Werfer vor 8211 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof waren Maodo Lo mit 20 und Jaleen Smith mit 18 Punkten. Bei Ludwigsburg trafen Jordan Hulls mit 26 und James Woodard mit 24 Zählern am besten. Die zweite Begegnung...

