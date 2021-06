Tennis : Medwedew vor Wimbledon-Start gegen Struff: Schweres Los

Trotz seiner gelungenen Generalprobe mit dem ersten Turniersieg auf Rasen geht der Tennis-Weltranglistenzweite Daniil Medwedew mit viel Respekt in seinen Wimbledon-Auftakt gegen Jan-Lennard Struff (31).

London | „Das ist auf jeden Fall eine schwere Auslosung“, sagte der Russe am Sonntag in London, einen Tag nach seinem Turniersieg auf Mallorca. Zuletzt hatte sich die deutsche Nummer zwei beun Turnier in Halle in zwei Sätzen gegen Medwedew durchgesetzt. Das Match werde ihm dabei helfen, um zu sehen, was er anders machen müsse, sagte Medwedew. „Das Gute war:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.